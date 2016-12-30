Нетаньяху заговорил по-русски, поздравляя соотечественников с Новым годом

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заговорил по-русски в видеоролике с поздравлениями с Новым годом.

Предстоящий праздник не имеет в Израиле официального статуса и отмечается, главным образом, представителями миллионной общины выходцев из бывшего СССР.

В клипе, который появился в социальной сети Facebook, Нетаньяху присоединяется к компании молодых "русских" израильтян за столом, на которым стоит бутылка водки, лежат елочные игрушки с разноцветной мишурой и нет признаков еды.

"Добрый вечер, друзья", — приветствует их по-русски Нетаньяху, принесший с собой тарелку с целым красным яблоком и дольками зеленого. На иврите он благодарит молодежь за "вклад на благо израильского общества" и сообщает о намерении в будущем году укреплять страну, ее границы, армию и экономику.

"Ялла! Поехали!", — снова переходит на русский премьер, когда выясняется, что развернувшаяся в компании дискуссия "что делать дальше?" относилась только к планам на новогоднюю ночь.

Новый год в Израиле отмечают осенью по еврейскому календарю и называют Рош ха-Шана.

Русскоязычный парламентарий Константин Развозов несколько дней назад объявил о намерении добиваться признания светского Нового года, который прежде в Израиле именовали "Сильвестром", а теперь все чаще зовут "нови год", официальным государственным праздником.

"Спустя 25 лет с начала "большой алии" (массовой эмиграции советских евреев – ред.), Новый год – праздник не только для миллионной общины из бывшего СССР, но и для многих коренных жителей. Наша община заслуживает того, чтобы государство считалось с нашими традициями", — цитирует депутата пресс-служба его партии "Еш Атид".