CNN сообщил о первых ответных мерах России на новые санкции США

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Россия предприняла "первые видимые меры" в ответ на введенные США новые санкции, закрыв англо-американскую школу в Москве, сообщает официальный сайт телеканала CNN.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из России санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, не приведя никаких доказательств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве "категорически не согласны с какими-либо беспочвенными утверждениями, обвинениями".

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Ссылаясь на "американского представителя, который был проинформирован по данному поводу", телеканал уточнил, что в числе "первых видимых действий России" оказалось закрытие англо-американской школы в Москве "для американцев и иностранцев".

По его данным, туда ходили дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады.

Также, как сообщается, речь идет о "закрытии доступа" в посольскую резиденцию в Серебряном Бору.