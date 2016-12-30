В Чили скончалась историк из МГУ Ольга Ульянова

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российско-чилийский историк Ольга Ульянова, которая долгое время работала в Университете Сантьяго (USACH), скончалась в одной из клиник столицы Чили в возрасте 53 лет, передает агентство Sputnik.

Сообщается, что причиной госпитализации стало онкологическое заболевание.

Ее коллеги и ближайшие сотрудники вспоминают Ульянову, как "любимого преподавателя, большого друга и интеллигентную женщину с чувством юмора".

Ольга Ульянова с 1992 года работала в области современной истории и международных отношений в Институте передовых исследований, входящем в USACH, а в 2010-2015 годах возглавляла это учреждение.

Ульянова — автор книг "Исторические истоки и динамика реформ в России", "Незнакомый Чехов", где также помещен первый перевод пьесы "Платонов" на испанский язык, и "Русские путешественники на крайнем юге Земли".

В 2002 году выпускница МГУ была названа лучшим ученым десятилетия в области социальных и гуманитарных наук в Университете Сантьяго.