Число землетрясений в Японии выросло в 3,5 раза по сравнению с 2015 годом

ТОКИО, 30 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Число землетрясений в уходящем году в Японии составило 6566 с силой толчков выше 1 балла, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.

Это в 3,5 раза больше, чем в предыдущем году. После 2011 года, когда произошло Великое землетрясение Восточной Японии и за год было зафиксировано более 10 тысяч толчков выше 1 балла, число землетрясений неуклонно сокращалось. В 2015 году оно составило 1842.

В уходящем году в стране произошло несколько сильных землетрясений. Так, в апреле с интервалом в два дня были зафиксированы сильные подземные толчки магнитудой 6,5 и 7,3. Из 6566 землетрясений, которые произошли за год, 3146 случились в апреле в районе префектур Кумамото и Оита. Метеорологи связывают повышенную сейсмоактивность в этих районах с афтершоковыми толчками после землетрясения в Кумамото.

Сильное землетрясение магнитудой 7,4 произошло возле префектуры Фукусима. Оно спровоцировало волну цунами, максимальная высота которого достигла 1,5 метра.

Последнее по времени землетрясение магнитудой 6,3 произошло в префектуре Ибараки 28 декабря.

Метеорологи предупреждают, что "крупные подземные толчки могут обрушиться на любой район Японии в любое время, возможно возникновение цунами; каждому необходимо в повседневной жизни быть постоянно готовым к стихийному бедствию".