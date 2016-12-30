СМИ: в Бразилии в сгоревшей машине греческого посла нашли тело человека

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Полиция Рио-де-Жанейро обнаружила тело в сгоревшей машине пропавшего греческого посла, личность погибшего установит экспертиза, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на бразильские СМИ.

Ранее МИД Греции подтвердил пропажу своего дипломата Кириакоса Амиридиса.

Телеканал Globo разместил на своем сайте фотографии сгоревшего белого автомобиля. Машину нашли в муниципалитете Нова-Игуасу, где и пропал дипломат.

© Фото: Reprodução/Globo Предполагаемая машина пропавшего Греческого посла. 29 декабря 2016 год

В четверг бразильские СМИ, ссылаясь на чиновников посольства Греции в Бразилиа, сообщили, что 59-летний дипломат исчез трое суток назад, когда находился в отпуске в Рио-де-Жанейро с женой, которая и вызвала полицию.

По данным Globo, жена Амиридиса рассказала, что дипломат вышел ненадолго из дома, в котором они жили, и пропал. Отпуск посла официально заканчивается 9 января.

Сотрудник посольства рассказал, что последний раз Амиридис выходил на связь 26 декабря, прислав сообщение с помощью приложения мобильного телефона. Впрочем, это не означает, что ответил сам посол, отмечает греческий сайт thetoc.gr.

Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. Обязанности посла он принял в январе 2016 года и регулярно проводил "несколько дней в расслабляющей атмосфере Рио", пишет thetoc.gr.