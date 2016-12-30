СМИ: в Тель-Авиве госпитализировали российского посла

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек – РИА Новости. Посол России в Израиле Александр Шеин доставлен в больницу в Тель-Авиве, сообщил местный интернет-портал "Уай-нет".

По данным сайта, дипломат почувствовал себя плохо во время ужина в ресторане.

Советник-посланник России Алексей Дробинин подтвердил факт госпитализации и сказал, что сейчас посол чувствует себя хорошо.

Представители посольства на момент публикации были недоступны для комментариев.

Александр Шеин занимает должность посла России в Израиле с июля 2015 года. До этого он представлял интересы страны в Тунисе, Иордании и Ираке, а также работал в структурах МИД в Москве.