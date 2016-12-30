На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Индонезии, предупреждения об угрозе цунами не было, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 22:30 четверга по времени UTC (01:30 пятницы мск) у побережья острова Сумбава в 68 километрах к югу от города Бима. Очаг располагался на глубине 72 километра.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

В 2004 году у северо-западного побережья индонезийского острова Суматра произошло сильнейшее в мире за предшествовавшие 40 лет землетрясение. Вызванное им цунами стало причиной гибели сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.