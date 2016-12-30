Трамп встретится с руководителями разведки из-за санкций против России

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал встретиться с представителями разведки из-за решения уходящей администрации ввести санкции против России.

"Пришло время нашей стране двигаться к вещам, которые больше и лучше, чем это. Тем не менее, в интересах нашей страны и нашего великого народа я встречусь с лидерами нашего разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы меня проинформировали о фактах по данной ситуации", — говорится в заявлении Трампа.

Ранее администрация Барака Обамы ввела санкции в отношении нескольких российских учреждений, компаний и физлиц. Среди прочих в список вошли ФСБ и ГРУ. Кроме того, Белый дом объявил о высылке из страны 35 дипломатов.

Свое решение Вашингтон объяснил "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов". При этом никаких доказательств подобных действий Москвы американская сторона не привела.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США. Он добавил, что на санкции Вашингтона будет дан адекватный ответ.