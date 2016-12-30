Эксперт: новые санкции затруднят действия Трампу

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Новые санкции, введенные администрацией США против России, способствуют ухудшению двусторонних отношений и затруднению действий будущему американскому президенту Дональду Трампу, заявил в четверг РИА Новости вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки", не приведя никаких доказательств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ в направлении, определенном главой государства.

"К сожалению, действия Вашингтона ведут только к ухудшению американо-российских отношений и ставят избранного президента США Дональда Трампа в более затруднительное положение", — сказал Расмуссен. По его словам, "свидетельства о вторжении РФ (в киберпространство США) до сих пор не подтверждены и по-прежнему сокрыты от общественности".

"Мы и раньше слышали про сценарий "доверяй мне". Но я не верю, что русские опубликовали секретную американскую информацию, в чем их сейчас обвиняют. Более того, я аплодирую тому, кто распространил ее, поскольку он раскрыл правду. Ее должны были бы раскрыть американские СМИ, если они действительно несут ответственность за публикацию правды и информирование избирателей", — сказал эксперт. По его мнению, "отсутствие освещения этого ставит под вопрос доверие к крупнейшим американским СМИ".

Расмуссен считает, что нынешняя администрация делает все возможное для того, чтобы затруднить действия будущему президенту США.

"В отличие от позиции Вашингтона, остальная Америка не считает, что русские оказали влияние на выборы. Предполагаю, что если вы спросите людей, почему они голосовали именно так, а не иначе, они не скажут вам про деятельность России", — уверен он. По его словам, "вероятнее всего, среди причин будут названы провалы в политике, недоверие к политической элите и ощущение того, что администрация забыла об обычных американцах". По его словам, "граждане США просто хотят перемен".