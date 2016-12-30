Эксперт: CША и РФ должны сотрудничать для международной безопасности

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США и Россия должны свернуть риторику и наладить сотрудничество ради обеспечения международной безопасности, заявил РИА Новости вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен, комментируя введенные администрацией президента Барака Обамы новые санкции против РФ.

Ранее США ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ в направлении, определенном главой государства.

"Мир сталкивается с растущей угрозой терроризма, и в этих условиях есть реальная необходимость совместной работы с РФ, особенно на Ближнем Востоке", — отметил Расмуссен.

По его словам, "США и Россия должны свернуть риторику и работать над нормализацией отношений для совместного устранения угроз международной безопасности и для обеспечения дальнейшего экономического развития".

Эксперт считает, что нынешняя американская "администрация продолжает прямо или косвенно поддерживать террористов, чьи организации сыграли прямую роль в трагических событиях (в США) 11 сентября 2001 года". Он выразил надежду на то, что что "избранный президент Дональд Трамп и его команда смогут пройти через те "минные поля" и риторику, которые ему в наследство оставляет администрация Обамы".