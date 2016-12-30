Посольство России в Лондоне заявило, что США возвращаются к холодной войне

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российское посольство в Лондоне назвало объявленную президентом США Бараком Обамой высылку 35 российских дипломатов из США возвращением к холодной войне.
"Президент Обама высылает 35 дипломатов, возвращаясь к холодной войне. Как и все, включая народ США, будем рады увидеть уход этой незадачливой администрации", — говорится в сообщении на официальной странице посольства в Twitter.
President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 декабря 2016 г.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы.
Санкционные действия американской администрации, которой осталось находиться у власти три недели, выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер, добавил Песков.