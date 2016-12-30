Власти Нью-Йорка усилят меры безопасности на Таймс-сквер на Новый год

НЬЮ-ЙОРК, 30 дек — РИА Новости. Власти Нью-Йорка усилят присутствие правоохранителей и повысят меры безопасности на площади Таймс-сквер во время празднования Нового года в связи с недавними терактами в Европе, сообщил на пресс-конференции глава полицейского управления Нью-Йорка Карлос Гомес.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Когда мы составляли план безопасности в этом году, мы уделяли особое внимание событиям в мире. В связи с терактами во Франции и Германии мы усилили наши меры безопасности", — цитирует Гомеса агентство Sputnik.

Безопасность на праздничных мероприятиях будут обеспечивать более семи тысяч полицейских, а также сотрудники подразделения полиции быстрого реагирования, сообщил Гомес.

Вокруг зоны празднования для обеспечения общественной безопасности будут размещены 65 грузовиков с песком, а также 100 приспособлений, блокирующих проезд транспортных средств, добавил он. Другие меры безопасности подразумевают досмотр сумок, присутствие сотрудников контртеррористического подразделения в штатской одежде и использование служебных собак для обнаружения взрывных устройств.

Наступление Нового года на нью-йоркской Таймс-сквер традиционно ознаменует церемония с хрустальным шаром, который опустится на площадь 31 декабря в 23.59 (07.59 мск 1 января). Как ожидается, участие в новогодних мероприятиях на Таймс-сквер примут около миллиона человек, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.