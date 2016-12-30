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В мире

Обама хлопнул дверью: США ввели санкции против России и высылают дипломатов

Тема:
Высылка российских дипломатов из США (25)
01:0630.12.2016
(обновлено: 10:29 30.12.2016)
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Президент США Барак Обама возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты.

Как Россия должна отреагировать на высылку своих дипломатов из США?
Результаты
Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также Вашингтон обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.

В Кремле уже расценили такие действия как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры, но спешить с ними не будет.

Обещанные меры

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Захарова назвала администрацию Обамы "группой озлобленных неудачников"
Обвинения во вмешательстве РФ в выборы в США путем компьютерного взлома электронных систем звучали все последние месяцы со стороны американских чиновников и политиков различного уровня. Так, в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Картер Пэйдж. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Экс-советник Трампа: новые санкции США противоречат духу дипломатии
В декабре президент США Барак Обама обещал обнародовать часть доказательств по этому делу и ввести санкции до ухода со своего поста.

В итоге введение ограничительных мер путем принятия специального президентского указа и других ведомственных документов было представлено весьма масштабно: помимо заявления Обамы соответствующие заявления сделали минфин, госдепартамент ФБР и министерство внутренней безопасности. Подробный отчет конгрессу США "О вмешательстве РФ в выборы" президент обещал предоставить в ближайшее время.

Санкции

Американский флаг. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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CNN сообщил о первых ответных мерах России на новые санкции США
В обнародованном в четверг санкционном списке минфина значатся руководитель ГРУ Игорь Коробов, первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов. Ранее в ноябре российский гражданин Алексей Белан был включен ФБР в список разыскиваемых за киберпреступления. Еще один гражданин России Евгений Богачев также находится в списке ФБР, за помощь в его поимке объявлено вознаграждение в размере 3 миллионов долларов.

Также введены санкции в отношении пяти российских ведомств и организаций, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ, АНО "Профессиональная ассоциация создания и обработки данных", "Специальный технологический центр", компания по защите данных "ЦОР Секьюрити".

Как утверждается в сообщении госдепартамента США, "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург) якобы помог ГРУ в проведении операций, "ЦОР Секьюрити" (бывшая Esage Lab) — предоставил ведомству технические исследования, а АНО "ПО КСИ" — специальное обучение.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Традиционно санкции предусматривают блокирование всех активов указанных граждан и организаций, американским гражданам и компаниям запрещено вступать с ними в деловые отношения.

Персоны нон-грата

В соответствии с решением властей США 35 дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско объявлены персонами нон-грата и должны покинуть страну в течение 72 часов с момента информирования, то есть к полудню воскресенья (20:00 мск). Обама назвал российских дипломатов "разведчиками", а госдепартамент сообщил, что "их действия не соответствуют дипломатическому или консульскому статусу". Список дипломатов, подлежащих высылке, власти США не публикуют.

Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости. Денис Ворошилов
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Также закрываются два дипломатических учреждения РФ в штатах Мэриленд и Нью-Йорк – доступ туда будет закрыт с 12:00 (20:00 мск) пятницы. Эти учреждения, по данным властей США, также использовались в разведывательных целях.

Отчет спецслужб

Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности (МВБ) США в свою очередь опубликовали отчет о кибератаках на серверы одной из американских партий в период президентских выборов, в данных атаках обвиняют российских граждан и ведомства.

"Этот отчет — результат совместной аналитической работы ФБР и МВБ. Этот документ предоставляет подробную техническую информацию относительно инструментов и инфраструктуры, использованной российскими гражданскими и военными разведывательными службами, для взлома серверов, связанных с американскими выборами, а также американского правительства, политических и частных секторов", — говорится в документе, опубликованном на сайтах ведомств.

Государственный флаг США. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Американские сенаторы будут стремиться к расширению санкций против России
США заявляют, что две группы разведки РФ взломали серверы партии в Соединенных Штатах в 2015 и 2016 годах, говорится в техническом докладе, который распространили министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований США.

Название политической партии не уточняется, но ранее сообщалось о взломе серверов Демократической партии.

"Правительство США подтверждает, что два различных действующих лица из RIS (российские разведывательные службы) участвовали во взломе политической партии в США. Первая действовавшая группа, известная как серьезная постоянная угроза 29 (APT 29), проникла в системы партии летом 2015 года, а вторая, известная как APT28, — весной 2016 года", — говорится в докладе.

По данным властей США, хакеры разослали в 2015 году примерно 1 тысяче человек, включая официальных лиц США, письма с вредоносным кодом, и по крайней мере один человек нажал на ссылку, дав хакерам доступ к системам партии. В результате хакерам удалось внедриться в системы и получить там постоянное присутствие, говорится в докладе.

Стопка газет
© Fotolia/ svort
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Также в 2016 году хакеры разослали предупреждения о необходимости смены пароля, замаскированные под сообщения администрации сети, что также помогло проникновению в системы партии, говорится в докладе. "Власти США считают, что информация была передана прессе и опубликована", — уточнили авторы доклада.

Также спецслужбы США опубликовали более 40 псевдонимов, под которыми, по их мнению, действуют российские спецслужбы. В документе американские компании призвали к бдительности и проверке задним числом своих сетей, а также предложили возможные технические меры по борьбе с хакерами.

Объяснения Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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В Белом доме допустили, что Трамп может отменить санкции против России
Обама заявил, что санкции против России введены в ответ на якобы "вмешательство в выборы в США" и "давление на дипломатов США"; оба этих обвинения Москва опровергает.

"Сегодня я распорядился о ряде действий в ответ на агрессивное давление российского правительства на американские официальные лица, а также в ответ на кибероперации, направленные против выборов в США. Эти действия последовали за неоднократными частными и публичными предупреждениями, которые мы высказали российскому правительству, и являются необходимым и подходящим ответом на усилия по нанесению вреда интересам США в нарушение установленных международных норм поведения", — говорится в письменном заявлении Обамы.

По заявлению президента США, "все американцы должны быть обеспокоены действиями России".

"В октябре моя администрация опубликовала наши оценки, что Россия предприняла действия с намерением вмешаться в выборный процесс США. Эта кража данных и последующие действия по публикации могли быть одобрены только на самом высоком уровне российского правительства. Кроме того, наши дипломаты столкнулись с неприемлемым давлением в Москве со стороны российских служб безопасности и полиции на протяжении последнего года", — заявил Обама.

Меры указа вводятся "в связи с необходимостью противостоять общенациональному режиму ЧП относительно значительной злонамеренной киберактивности… и в виду повышенного использования подобных действий для подрыва демократических процессов и институтов", — говорится в указе.

Жалобы Госдепа

Госдепартамент США в свою очередь также обвинил российские власти в притеснении американских дипломатов в РФ на протяжении нескольких лет и в осуществлении кибератак, в связи с чем из США высылаются 35 российских дипломатов, также приняты другие меры.

Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ Andrey Popov
Команда Трампа призвала обнародовать доказательства кибератак на выборах

"Госдепартамент принял эти действия как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы в США и в систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, которое возросло в течение последних четырех лет, включая значительный рост за последние 12 месяцев", — говорится в заявлении ведомства.

Госдепартамент уточняет, что такие преследования включали в себя "произвольные остановки (дипломатов США) полицией, физические нападения, трансляцию в прямом эфире государственного телевидения персональных данных о наших сотрудниках, которые ставят их под угрозу".

Кроме того, ведомство утверждает, что российские власти препятствуют дипломатической деятельности США в РФ, в том числе закрыли 28 американских учреждений, где проходили культурные программы и велось преподавание английского языка.

"(Власти РФ) блокируют наши усилия, чтобы начать строительство нового, более безопасного объекта нашего генконсульства в Санкт-Петербурге и отклоняют запросы на улучшение охраны периметра на нынешнем устаревшем объекте в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

Адекватный ответ Москвы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архив
© РИА Новости. Илья Питалев
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Сергей Лавров: мы открыты для общения с командой Трампа в любой момент
Комментируя принятые Вашингтоном меры, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы.

"Как и говорили раньше, мы считаем подобные решения и подобные санкции необоснованными, незаконными с точки зрения международного права… Такие действия такого разрушительного, деструктивного характера для двусторонних отношений принимает администрация, которой уходить через три недели. Это выглядит как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии", — сказал он.

"С нашей точки зрения, такие действия Вашингтона, действующей администрации в Вашингтоне, являются проявлением, к сожалению, непредсказуемой и, можно даже сказать, агрессивной внешней политики. Мы считаем, что такие решения действующей администрации, которой, кстати говоря, осталось работать три недели, преследуют две цели: это окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения, а также, по всей видимости, нанести удар и по внешнеполитическим планам будущей администрации избранного президента США", — сказал Песков журналистам.

При этом он подчеркнул, что второй тезис является абсолютно внутренним делом Америки.

"Мы отчетливо видим, что новой администрации пытаются навязать определенную линию, то есть лишить администрацию какого-то уровня дееспособности и лишить ее права выбора того пути, по которому предложит идти новый президент", — пояснил пресс-секретарь.

Посольство России в США. Архивное фото
© Flickr/ Kent Wang
Российское генконсульство в Нью-Йорке готово помочь дипломатам
Ранее в четверг представитель команды избранного президента США Дональда Трампа призвал уходящую администрацию Барака Обамы обнародовать "неоспоримые доказательства", которые доказывали бы причастность кого-либо к кибератакам в период выборов.

Песков добавил, что пока не может сказать, какой будет ответ на санкции, введенные в четверг США в отношении России, но сообщил, что ответ будет адекватный — действует принцип взаимности.

"Безусловно, адекватная и основанная на принципах взаимности реакция приведет к тому, что также будет нанесен существенный дискомфорт и американской стороне", — сказал Песков.

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В мире
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43 пользователя оставили 48 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • dokshin59
    К сожалению,конгресс США не может объявить импичмент президенту Обаме за злобу и самодурство.У президента есть широкие полномочия,но он не имеет права давить на все педали одновременно-это очень опасно и ставит под удар всю американскую систему дипломатии и демократии.Обама,как и Клинтон,без всякого сомнения,предстанут перед судом за вред нанесенный престижу и безопасности американскому обществу,так как поставили на грань ядерной войны отношения между Россией и США,ослабили систему кибербезопасности.Обама допустил массированную дезинформацию в отношении России,разжег пламя войны на Украине и привел там к власти режим Порошенко убивающий народ на Востоке Украины.
    03:09
    30.12.2016
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  • patunive
    Хватит уже об этом неудачнике. Он ничего полезного ни для своей страны, ни для мира не сделал. Правильно где-то было сказано - абсолютно случайный человек в администрации США.
    03:34
    30.12.2016
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