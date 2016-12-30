Обама хлопнул дверью: США ввели санкции против России и высылают дипломатов

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты.
В Кремле уже расценили такие действия как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры, но спешить с ними не будет.
Обещанные меры
В итоге введение ограничительных мер путем принятия специального президентского указа и других ведомственных документов было представлено весьма масштабно: помимо заявления Обамы соответствующие заявления сделали минфин, госдепартамент ФБР и министерство внутренней безопасности. Подробный отчет конгрессу США "О вмешательстве РФ в выборы" президент обещал предоставить в ближайшее время.
Санкции
Также введены санкции в отношении пяти российских ведомств и организаций, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ, АНО "Профессиональная ассоциация создания и обработки данных", "Специальный технологический центр", компания по защите данных "ЦОР Секьюрити".
Как утверждается в сообщении госдепартамента США, "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург) якобы помог ГРУ в проведении операций, "ЦОР Секьюрити" (бывшая Esage Lab) — предоставил ведомству технические исследования, а АНО "ПО КСИ" — специальное обучение.
Персоны нон-грата
В соответствии с решением властей США 35 дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско объявлены персонами нон-грата и должны покинуть страну в течение 72 часов с момента информирования, то есть к полудню воскресенья (20:00 мск). Обама назвал российских дипломатов "разведчиками", а госдепартамент сообщил, что "их действия не соответствуют дипломатическому или консульскому статусу". Список дипломатов, подлежащих высылке, власти США не публикуют.
Отчет спецслужб
Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности (МВБ) США в свою очередь опубликовали отчет о кибератаках на серверы одной из американских партий в период президентских выборов, в данных атаках обвиняют российских граждан и ведомства.
"Этот отчет — результат совместной аналитической работы ФБР и МВБ. Этот документ предоставляет подробную техническую информацию относительно инструментов и инфраструктуры, использованной российскими гражданскими и военными разведывательными службами, для взлома серверов, связанных с американскими выборами, а также американского правительства, политических и частных секторов", — говорится в документе, опубликованном на сайтах ведомств.
Название политической партии не уточняется, но ранее сообщалось о взломе серверов Демократической партии.
"Правительство США подтверждает, что два различных действующих лица из RIS (российские разведывательные службы) участвовали во взломе политической партии в США. Первая действовавшая группа, известная как серьезная постоянная угроза 29 (APT 29), проникла в системы партии летом 2015 года, а вторая, известная как APT28, — весной 2016 года", — говорится в докладе.
По данным властей США, хакеры разослали в 2015 году примерно 1 тысяче человек, включая официальных лиц США, письма с вредоносным кодом, и по крайней мере один человек нажал на ссылку, дав хакерам доступ к системам партии. В результате хакерам удалось внедриться в системы и получить там постоянное присутствие, говорится в докладе.
Также спецслужбы США опубликовали более 40 псевдонимов, под которыми, по их мнению, действуют российские спецслужбы. В документе американские компании призвали к бдительности и проверке задним числом своих сетей, а также предложили возможные технические меры по борьбе с хакерами.
Объяснения Обамы
"Сегодня я распорядился о ряде действий в ответ на агрессивное давление российского правительства на американские официальные лица, а также в ответ на кибероперации, направленные против выборов в США. Эти действия последовали за неоднократными частными и публичными предупреждениями, которые мы высказали российскому правительству, и являются необходимым и подходящим ответом на усилия по нанесению вреда интересам США в нарушение установленных международных норм поведения", — говорится в письменном заявлении Обамы.
По заявлению президента США, "все американцы должны быть обеспокоены действиями России".
"В октябре моя администрация опубликовала наши оценки, что Россия предприняла действия с намерением вмешаться в выборный процесс США. Эта кража данных и последующие действия по публикации могли быть одобрены только на самом высоком уровне российского правительства. Кроме того, наши дипломаты столкнулись с неприемлемым давлением в Москве со стороны российских служб безопасности и полиции на протяжении последнего года", — заявил Обама.
Меры указа вводятся "в связи с необходимостью противостоять общенациональному режиму ЧП относительно значительной злонамеренной киберактивности… и в виду повышенного использования подобных действий для подрыва демократических процессов и институтов", — говорится в указе.
Жалобы Госдепа
Госдепартамент США в свою очередь также обвинил российские власти в притеснении американских дипломатов в РФ на протяжении нескольких лет и в осуществлении кибератак, в связи с чем из США высылаются 35 российских дипломатов, также приняты другие меры.
"Госдепартамент принял эти действия как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы в США и в систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, которое возросло в течение последних четырех лет, включая значительный рост за последние 12 месяцев", — говорится в заявлении ведомства.
Госдепартамент уточняет, что такие преследования включали в себя "произвольные остановки (дипломатов США) полицией, физические нападения, трансляцию в прямом эфире государственного телевидения персональных данных о наших сотрудниках, которые ставят их под угрозу".
Кроме того, ведомство утверждает, что российские власти препятствуют дипломатической деятельности США в РФ, в том числе закрыли 28 американских учреждений, где проходили культурные программы и велось преподавание английского языка.
"(Власти РФ) блокируют наши усилия, чтобы начать строительство нового, более безопасного объекта нашего генконсульства в Санкт-Петербурге и отклоняют запросы на улучшение охраны периметра на нынешнем устаревшем объекте в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.
Адекватный ответ Москвы
"Как и говорили раньше, мы считаем подобные решения и подобные санкции необоснованными, незаконными с точки зрения международного права… Такие действия такого разрушительного, деструктивного характера для двусторонних отношений принимает администрация, которой уходить через три недели. Это выглядит как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии", — сказал он.
"С нашей точки зрения, такие действия Вашингтона, действующей администрации в Вашингтоне, являются проявлением, к сожалению, непредсказуемой и, можно даже сказать, агрессивной внешней политики. Мы считаем, что такие решения действующей администрации, которой, кстати говоря, осталось работать три недели, преследуют две цели: это окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения, а также, по всей видимости, нанести удар и по внешнеполитическим планам будущей администрации избранного президента США", — сказал Песков журналистам.
При этом он подчеркнул, что второй тезис является абсолютно внутренним делом Америки.
"Мы отчетливо видим, что новой администрации пытаются навязать определенную линию, то есть лишить администрацию какого-то уровня дееспособности и лишить ее права выбора того пути, по которому предложит идти новый президент", — пояснил пресс-секретарь.
Песков добавил, что пока не может сказать, какой будет ответ на санкции, введенные в четверг США в отношении России, но сообщил, что ответ будет адекватный — действует принцип взаимности.
"Безусловно, адекватная и основанная на принципах взаимности реакция приведет к тому, что также будет нанесен существенный дискомфорт и американской стороне", — сказал Песков.