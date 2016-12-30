Песков: действия уходящей администрации США носят разрушительный характер

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Санкционные действия американской администрации, которой осталось находиться у власти три недели, выглядят как непредсказуемое проявление агрессии, носят разрушительный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такие действия, такого разрушительного, деструктивного характера для двусторонних отношений принимает администрация, которой уходить через три недели. Это выглядит как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии", — сказал Песков журналистам.

Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о потенциальных агрессорах, сказанных на большой пресс-конференции.

"Он, правда, не причислял США к числу таких потенциальных агрессоров, но сейчас мы видим конкретные проявления", — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на нормализацию отношений.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы.