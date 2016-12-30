США считают беспрецедентным "давление на своих дипломатов в России"

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США считают беспрецедентным давление на своих дипломатов в России, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Ранее президент США Барак Обама в своем заявлении назвал "сотрудниками разведки" 35 российских дипломатов, которых было принято решение выслать из США. Сообщается, что граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.

"Давление, оказываемое на дипломатические миссии в России со стороны российских (властей), является самым беспрецедентным со времен холодной войны", — сказал он журналистам.

По его словам, "эта манера поведения реально ухудшилась в последние пару лет".

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Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности. В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.