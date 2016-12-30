ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США считают беспрецедентным давление на своих дипломатов в России, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Ранее президент США Барак Обама в своем заявлении назвал "сотрудниками разведки" 35 российских дипломатов, которых было принято решение выслать из США. Сообщается, что граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.
"Давление, оказываемое на дипломатические миссии в России со стороны российских (властей), является самым беспрецедентным со времен холодной войны", — сказал он журналистам.
По его словам, "эта манера поведения реально ухудшилась в последние пару лет".
Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности. В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.