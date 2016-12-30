Российские дипломаты должны покинуть США в воскресенье

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Российские дипломаты, объявленные властями США персонами нон-грата, должны покинуть страну к полудню воскресенья по местному времени (20:00 мск), заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Ранее президент США Барак Обама в своем заявлении назвал "сотрудниками разведки" 35 российских дипломатов, которых было принято решение выслать из США. Сообщается, что граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.

"Те, кто (имеет статус) "персона нон-грата", имеют 72 часа с момента информирования до отъезда. Поэтому они должны покинуть (страну), по моим расчетам, в воскресенье к полудню", — сказал он.

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Он добавил, что доступ к двум дипломатическим учреждениям РФ, которые должны быть закрыты, будет прекращен для российских дипломатов с 12:00 (20:00 мск) пятницы.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал спецслужбы ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было.

Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".