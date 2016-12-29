National Review: демократия в США "выродилась" в культ личности Обамы

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Фигура главы Белого дома с недавнего времени занимает слишком много места в американском публичном пространстве и эта тенденция представляет опасность для всей политической системы США, полагает обозреватель National Review Кевин Уильямсон.

По мнению журналиста, имя действующего президента слишком часто упоминается в СМИ без достаточных на то оснований. Так, по словам Уильямсона, в местном информационном пространстве сообщение "это последний День ветеранов, который Обама встретит на посту президента" уже считается новостью. При этом автор подчеркивает: "Обама вовсе не ветеран, и это не его день".

Как считает обозреватель, главе Белого дома уделяют слишком много времени, при этом те люди, которые действительно заслуживают общественного внимания, остаются "не у дел". "Все, что касается президента, сразу обретает президентский статус", — пишет Уильямсон.

Журналист приводит в пример недавние статьи американских СМИ о "последнем Рождестве Обамы". Уильямсон напоминает о том, что в этот праздник гражданам Америки следует думать вовсе не о главе Белого дома, иначе вскоре окажется, что "каждый день стал днем президента".

Как полагает автор, "институт президентства в США выродился в культ главы государства", и подобный поворот событий не сулит ничего хорошего. Уильямсон убежден, что еще отцы-основатели старались уберечь Америку от неоправданного усиления отдельных политических фигур. Однако общий упадок морали и неспособность американцев задавать вопросы своей власти подготовили почву для сегодняшнего "культа личности", пишет он.

"Я боюсь, что из граждан мы превращаемся в вассалов, ведомых своими эмоциями, прежде всего страхом и жадностью", — резюмирует обозреватель, отмечая, что такие перемены в мышлении американцев будут иметь серьезные последствия для будущего Соединенных Штатов.