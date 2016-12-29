В Белом доме допустили, что Трамп может отменить санкции против России

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть принятые в четверг санкции против РФ, но при этом необходимо действовать очень осторожно, заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Ранее президент США Барак Обама в своем заявлении назвал "сотрудниками разведки" 35 российских дипломатов, которых было принято решение выслать из США. Сообщается, что граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.

"Вы можете пересмотреть санкции, но нужно действовать очень осторожно при этом", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, сможет ли избранный президент отменить санкции.