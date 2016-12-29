ФБР и МВБ США рассекретили отчет о кибератаках в период выборов

ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности (МВБ) США опубликовали отчет о кибератаках на серверы одной из американских партий в период президентских выборов, в данных атаках обвиняют российских граждан и ведомства.

"Этот отчет – результат совместной аналитической работы ФБР и МВБ. Этот документ предоставляет подробную техническую информацию относительно инструментов и инфраструктуры, использованной российскими гражданскими и военными разведывательными службами, для взлома серверов, связанных с американскими выборами, а также американского правительства, политических и частных секторов", — говорится в документе, опубликованном на сайтах ведомств.