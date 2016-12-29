ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Президент США Барак Обама подтвердил, что санкции коснутся девяти лиц и организаций в России.

"Я ввел санкции против девяти организаций и физических лиц: ГРУ и ФСБ — двух российских разведслужб, четырех отдельных офицеров ГРУ и трех компаний, которые предоставили материальную поддержку кибероперациям ГРУ. Кроме того, министерство финансов вводит санкции против двух российских лиц за использование кибер-средств для хищения денежных средств и частной информации", — говорится в заявлении Обамы.

Президент США также назвал "сотрудниками разведки" 35 российских дипломатов, которых было принято решение выслать из США. "Кроме того, министерство внутренней безопасности и ФБР распространят рассекреченную техническую информацию о российской гражданской и военной разведывательной киберактивности, чтобы помочь тем, кто защищает сети в США и за рубежом, идентифицировать, уловить и помешать российской глобальной кампании по злонамеренной киберактивности", — заявил Обама.

Обама подтвердил также, что госдепартамент закроет два российских объекта недвижимости в Мэриленде и Нью-Йорке, которые якобы используются для разведдеятельности.