ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Президент США Барак Обама "сотрудниками разведки" 35 российских дипломатов, которых было принято решение выслать из США.
Обама назвал высылаемых из страны российских дипломатов "разведчиками"
- Ничего, разведчики уедуть, шпиены останутся.23:3029.12.20166
- Alex Barishikov в ответ пользователю Walter .(показатьскрыть)Walter ., есть определенный дипломатический протокол, на подобные действия, наши скорей всего ответят тем же, 35 американцев будут паковать чемоданы.23:3629.12.20165
- Похоже на черный юмор от Псаки...22:4929.12.20160
- пусть определится, шпионы или разведчики...22:5229.12.20160
- Ну а как назвать тебя - я даже не знаю22:5729.12.20160
- В новь проглотят?!
А отозвать всех своих и выслать всех амеров слабо?
Пора бы уже и реагировать...23:2029.12.2016-1
- Ничего, разведчики уедуть, шпиены останутся.23:3029.12.20166
- Alex Barishikov в ответ пользователю Walter .(показатьскрыть)Walter ., есть определенный дипломатический протокол, на подобные действия, наши скорей всего ответят тем же, 35 американцев будут паковать чемоданы.23:3629.12.20165
- Ну не Нельсон Мандела! Что вы хотите от ушлепка во власти? Обезьяна с гранатой безопасней дурака, облеченного властью! Тем более, если учесть некоторые подробности происхождения, влияющие на характер дурака... ... .00:1230.12.20160
- Горан Васич в ответ пользователю Walter .(показатьскрыть)Walter ., зачем поступать как они. Может США и добываются этого. Показать Россию как диктатора... лучше не делать этого. :)00:1330.12.20160
- Лучше конечно не делать как США. Может они этого и хотят от России. Обама и Ко. хотят чтобы дип представительство закрылось в России и у Трампа не было возможности наладить контакт с России.00:2030.12.20160
- Главное не шпионы01:3230.12.20160
- Что то 'жареным' запахло! Не к добру! Ждем 20 сжав кулаки!05:3530.12.20160
- Walter . в ответ пользователю Alex Barishikov(показатьскрыть)Alex Barishikov, какой протокол? Вы о чём?
По какому протоколу выслали
дипломатов , нарушив Венскую конвенцию?!06:4430.12.20160
- Walter . в ответ пользователю Горан Васич(показатьскрыть)Горан Васич, на западе Россия и так представлена как диктатор!
А действовать по принципу "хотели-получили",
за частую бывает очень полезно!
Разрыв дип. отношений обозначит полный
провал политики копчёного.
У Трампа, в свою очередь, появляется
возможность заработать жирненький плюсик,
исправив ситуацию. Прямой телефон никто не отменял!
В прочем..., если вас устраивает, что каждая обезьяна
плюёт вам в лицо..., терпите, чего уж там.
У Барака ещё есть время для больших подлянок!07:0130.12.20160
- Паранойя – это расстройство в мышлении, проявляющееся в странности поведения вследствие поражений головного мозга. Обаме надо проверяться, пока на почве бессилия совсем умом не тронулся. Хотя, возможно, уже поздно.07:5730.12.20160
- Пора басни Крылова в американских органах власти учить. Сейчас, например, суетливые действия Обамы прямо напоминают персонажа басни "Мартышка и очки".08:1530.12.20160
- в ответ пользователю (показатьскрыть)