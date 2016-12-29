Обама назвал высылаемых из страны российских дипломатов "разведчиками"

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Президент США Барак Обама "сотрудниками разведки" 35 российских дипломатов, которых было принято решение выслать из США.

Как Россия должна отреагировать на высылку своих дипломатов из США? Ответить зеркально

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"Кроме того, министерство внутренней безопасности и ФБР распространят рассекреченную техническую информацию о российской гражданской и военной разведывательной киберактивности, чтобы помочь тем, кто защищает сети в США и за рубежом, идентифицировать, уловить и помешать российской глобальной кампании по злонамеренной киберактивности", — заявил Обама.