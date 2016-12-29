Греческий МИД подтвердил исчезновение посла Греции в Бразилии

АФИНЫ, 29 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство иностранных дел Греции подтвердило исчезновение греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса.

"Греческое посольство в Бразилиа вчера было проинформировано родственниками посла Греции в Бразилии Амиридиса, уехавшего в Рио на время Рождественского отпуска, что с понедельника, 26 декабря 2016 года, не может связаться с ним", — говорится в заявлении МИД.

Министерство иностранных дел попросило о полной мобилизации всех властей Бразилии, которые начали расследование по данному делу.

МИД и посольство Греции в Бразилиа внимательно следят за развитием дела и находятся в тесном сотрудничестве с бразильскими властями, подчеркивает МИД.

Бразильские СМИ, ссылаясь на заявления чиновников посольства Греции в столице Бразилиа, сообщили, что 59-летний дипломат исчез трое суток назад, когда находился в отпуске в Рио-де-Жанейро с женой. Она и вызвала полицию. По данным телекомпании Globo, жена Амиридиса рассказала полиции, что дипломат вышел ненадолго из дома, в котором они проживали, и пропал.

Отпуск посла официально заканчивается 9 января.

Сотрудник посольства сказал, последний раз Амиридис выходил на связь 26 декабря, прислав сообщение с помощью приложения мобильного телефона, но это не обязательно означает, что на сообщение ответил сам посол, пишет греческий сайт thetoc.gr.

Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро в период с 2001 по 2004 год. Обязанности посла Греции в Бразилии он принял в январе 2016 года, и регулярно проводил "несколько дней в расслабляющей атмосфере Рио", пишет thetoc.gr.