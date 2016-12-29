США
30.1230 декабря10:55МСК
USD60.27-0.39
EUR63.02-0.47
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

МИД Эстонии: страна не будет требовать компенсации за "советскую оккупацию"

21:5529.12.2016
(обновлено: 21:59 29.12.2016)
1664732
Таллин. Архивное фото
© РИА Новости. Ольга Солдатенкова

ТАЛЛИН, 29 дек — РИА Новости, Николай Адашкевич. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил в четверг, что не считает разумным требовать от России компенсации за ущерб, якобы нанесенный в период так называемой "советской оккупации".

Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
Перейти в фотобанк
Посол России поблагодарил Эстонию за поддержку в связи с крушением Ту-154
Министры юстиции стран Балтии осенью прошлого года подписали в Риге меморандум о сотрудничестве, который подразумевает координацию деятельности по предъявлению требований к России о возмещении ущерба, якобы понесенного Латвией, Литвой и Эстонией за годы так называемой "советской оккупации". Бывший в то время премьером Эстонии Таави Рыйвас назвал подписанный министром юстиции Урмасом Рейнсалу меморандум его личным решением и заявил, что глава Минюста создает ненужный внешнеполитический шум. Также не поддержала выставление иска РФ и экс-глава МИД Эстонии Марина Кальюранд.

На прошлой неделе Рейнсалу созвал комиссию, которая призвана разработать методику для определения размера ущерба. Первые результаты работы комиссии, как ожидается, будут представлены к концу апреля 2017 года.

Военнослужащие армии США на учениях Saber Strike в Эстонии. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Маккейн рассказал о перспективах отношений НАТО с Эстонией
По словам Миксера, внешняя политика Эстонии должна быть последовательной и, следовательно, он разделяет позицию Рыйваса и Кальюранд. "Эстонское государство не имеет намерения представлять требования о возмещении ущерба от "оккупации" России. Скорее всего, здесь будет продолжаться преемственность в том, что это инициатива министра юстиции. Так что я считаю, что позиция правительства в целом такая же, как и год назад", — сказал Миксер в эфире эстонского телерадиовещания ERR, комментируя решение о созыве комиссии.

Вид на старинные бастионы и крепость Олевисте. Таллин, Эстония
© РИА Новости. Тихонов
Перейти в фотобанк
"Оно вам надо?". Жители Эстонии ответили, хотят ли они воевать с Россией
Министр добавил, что подобные инициативы не находят понимания у партнеров Эстонии. "Маленькому государству, которое считает себя безопасным и стабильным, неразумно выдвигать такие требования. Предъявлять претензии, требования, у которых нет никакой перспективы и которые не находят понимания у наших самых важных деловых партнеров, я не считаю это разумным", — подчеркнул Миксер.

Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии в 1940 году со стороны СССР не может быть и речи. Ранее МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
15 пользователей оставили 16 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.