МИД Эстонии: страна не будет требовать компенсации за "советскую оккупацию"

ТАЛЛИН, 29 дек — РИА Новости, Николай Адашкевич. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил в четверг, что не считает разумным требовать от России компенсации за ущерб, якобы нанесенный в период так называемой "советской оккупации".

Министры юстиции стран Балтии осенью прошлого года подписали в Риге меморандум о сотрудничестве, который подразумевает координацию деятельности по предъявлению требований к России о возмещении ущерба, якобы понесенного Латвией, Литвой и Эстонией за годы так называемой "советской оккупации". Бывший в то время премьером Эстонии Таави Рыйвас назвал подписанный министром юстиции Урмасом Рейнсалу меморандум его личным решением и заявил, что глава Минюста создает ненужный внешнеполитический шум. Также не поддержала выставление иска РФ и экс-глава МИД Эстонии Марина Кальюранд.

На прошлой неделе Рейнсалу созвал комиссию, которая призвана разработать методику для определения размера ущерба. Первые результаты работы комиссии, как ожидается, будут представлены к концу апреля 2017 года.

По словам Миксера, внешняя политика Эстонии должна быть последовательной и, следовательно, он разделяет позицию Рыйваса и Кальюранд. "Эстонское государство не имеет намерения представлять требования о возмещении ущерба от "оккупации" России. Скорее всего, здесь будет продолжаться преемственность в том, что это инициатива министра юстиции. Так что я считаю, что позиция правительства в целом такая же, как и год назад", — сказал Миксер в эфире эстонского телерадиовещания ERR , комментируя решение о созыве комиссии.

Министр добавил, что подобные инициативы не находят понимания у партнеров Эстонии. "Маленькому государству, которое считает себя безопасным и стабильным, неразумно выдвигать такие требования. Предъявлять претензии, требования, у которых нет никакой перспективы и которые не находят понимания у наших самых важных деловых партнеров, я не считаю это разумным", — подчеркнул Миксер.

Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии в 1940 году со стороны СССР не может быть и речи. Ранее МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.