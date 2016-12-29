В США впервые за 50 лет собираются казнить бывшего военного

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Смертный приговор в отношении бывшего военнослужащего может быть исполнен в США впервые более чем за 50 лет, передает телеканал CNN.

Рональд Грэй (Ronald Gray), служивший поваром в воздушно-десантном батальоне, был приговорен к смертной казни военным судом в 1988 году за два убийства и три изнасилования в штате Северная Каролина. Позднее он признал свою вину в гражданском суде за два убийства и пять изнасилований.

По данным телеканала, судья окружного суда Канзаса Томас Мартен на прошлой неделе заявил, что предоставленная ранее отсрочка исполнения приговора Грэя "более не имеет силы".

В случае исполнения приговора это будет первая казнь бывшего военного с 1961 года. Сейчас по данному делу предусмотрена казнь в виде смертельной инъекции.

В 2008 году занимавший в то время пост президента США Джордж Буш-младший подписал приказ, санкционирующий казнь Грэя. Тогда федеральный суд предоставил ему отсрочку исполнения приговора.

Представители армии и адвокат Грэя пока не прокомментировали информацию о предстоящей казни. Дата исполнения приговора пока не установлена.

Как сообщает телеканал, в 1983 году военный апелляционный суд пришел к решению, что смертный приговор противоречит конституции из-за проблем с положениями, предусматривающими вынесение наказаний военнослужащим ВС США. Позднее 40-й президент США Рональд Рейган восстановил высшую меру наказания для военных.

Отмечается, что только президент обладает полномочиями для отмены смертного приговора. Разрешение главы государства также требуется для исполнения приговора.