В США впервые за 50 лет собираются казнить бывшего военного

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Смертный приговор в отношении бывшего военнослужащего может быть исполнен в США впервые более чем за 50 лет, передает телеканал CNN.
По данным телеканала, судья окружного суда Канзаса Томас Мартен на прошлой неделе заявил, что предоставленная ранее отсрочка исполнения приговора Грэя "более не имеет силы".
В случае исполнения приговора это будет первая казнь бывшего военного с 1961 года. Сейчас по данному делу предусмотрена казнь в виде смертельной инъекции.
Представители армии и адвокат Грэя пока не прокомментировали информацию о предстоящей казни. Дата исполнения приговора пока не установлена.
Как сообщает телеканал, в 1983 году военный апелляционный суд пришел к решению, что смертный приговор противоречит конституции из-за проблем с положениями, предусматривающими вынесение наказаний военнослужащим ВС США. Позднее 40-й президент США Рональд Рейган восстановил высшую меру наказания для военных.
Отмечается, что только президент обладает полномочиями для отмены смертного приговора. Разрешение главы государства также требуется для исполнения приговора.