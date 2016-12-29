Тысячи сербских болельщиков почтили память погибших при крушении Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Перед началом баскетбольного матча между московским ЦСКА и белградским клубом "Црвена Звезда" сербские фанаты почтили память погибших при крушении Ту-154 в Черном море артистов ансамбля Александрова, исполнив народную песню.

Ajmo!!!! #kkcrvenazvezda #kkcz #srbija #euroleague #basketball #crvenazvezda #kombankarena Фото опубликовано pavle drincic (@cuki121) Дек 29 2016 в 9:43 PST

За несколько минут до начала игры на спортивной арене включили запись композиции "Тамо далеко" в исполнении ансамбля Александрова. Двадцатитысячный зал подпевал стоя.

Армейцы прибыли в Белград на последнюю игру первого круга регулярного чемпионата Евролиги сегодня утром. Поединок между командами проходит на Комбанк Арене, которая считается одной из крупнейших многофункциональных спортивных площадок Европы.

Xрвоје у београду!!!… #euroleague #basketball #crvenazvezda #cska Фото опубликовано Hrvoje Antolić (@a.hrvoje) Дек 29 2016 в 10:24 PST

В воскресенье утром Ту-154 Министерства обороны России потерпел крушение в Черном море в 1,5 километрах от побережья Сочи. На борту самолета находился основной состав ансамбля имени Александрова и его художественный руководитель, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил России Валерий Халилов, девять журналистов федеральных телеканалов, восемь членов экипажа, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.