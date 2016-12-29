Лукашевич: Савченко будет не единственной на Украине, чей имидж поменяется

ВЕНА, 29 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная президентом России, будет не единственной, чей имидж на Украине резко поменяется, считает постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Уверен, что (Надежда) Савченко будет не единственной, чей имидж на Украине в ближайшее время может решительно поменяться", — говорится в заявлении Лукашевича, поступившем в РИА Новости.

Он отметил, что Савченко, сравнительно недавно заочно избранную депутатом Верховной рады, которую "сделали героем Украины, требовали ее безусловного освобождения", в настоящее время уже "исключают из партии, из делегации в ПАСЕ, называют чуть ли не "агентом Кремля".

‎"Это, конечно, внутреннее дело Украины. Но не настораживает ли, с какой скоростью на Украине герои превращаются в предателей?"- задался вопросом российский дипломат.

В украинской политике разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года Савченко скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения Савченко заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.