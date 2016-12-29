В Аргентине вновь открыли дело о причастности Киршнер к теракту в 1994 году

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Аргентинский суд постановил вновь провести расследование о причастности экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер к теракту, совершенному в 1994 году, сообщает телеканал TN.
По данным телеканала, прошение о пересмотре дела подала Делегация ассоциаций аргентинских израильтян.
В конце февраля 2015 года обвинения против Киршнер были аннулированы, однако федеральный прокурор Херардо Польисита в рамках дела, которое вел Нисман, обжаловал это решение и снова официально предъявил обвинения Киршнер, Тимерману, а также политикам Луису Д'Элиа и Андресу Ларроке.
Представители правительства Аргентины раскритиковали эти обвинения, а сторонники президента назвали их "нападками на демократию". Многие ведущие юристы Аргентины раскритиковали обвинения, подготовленные Нисманом, как несостоятельные и необоснованные.