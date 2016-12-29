МИД: внутренняя политика США не поможет урегулированию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Привнесение в ближневосточную повестку дня внутриамериканской политической борьбы едва ли будет способствовать палестино-израильскому урегулированию, говорится в комментарии МИД РФ в связи с выступлением госсекретаря США Джона Керри по ближневосточному урегулированию.

"К сожалению, приходится констатировать, что в Вашингтоне не первый раз берут верх узкопартийные интересы. Очевидно, что привнесение в ближневосточную повестку дня внутриамериканской политической борьбы едва ли может способствовать реализации благородной цели достижения всеобъемлющего палестино-израильского урегулирования. Прямо противоположная реакция самих сторон конфликта на выступление Госсекретаря США — наглядное тому подтверждение", — говорится в документе.

Керри в среду выступил с более чем часовой речью, в которой заявил, что у власти в Израиле находится самая правая коалиция в истории страны, чью повестку диктуют наиболее крайние элементы.

Оперируя цифрами, госсекретарь нарисовал картину масштабной поселенческой колонизации Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, которая, как он считает, подрывает шансы на прекращение оккупации с созданием независимого, жизнеспособного и территориально непрерывного палестинского государства.

"Вместе с тем, как мы не раз заявляли, главное — это не повторение известных принципов палестино-израильского урегулирования, пусть даже и самых справедливых, а конкретная работа по их реализации", — отмечается в сообщении МИД РФ.