Команда Трампа призвала обнародовать доказательства кибератак на выборах

ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа призвала уходящую администрацию Барака Обамы обнародовать факты, которые доказывали бы причастность кого-либо к кибератакам в период выборов.

По словам представителя переходной команды Трампа, именно так "ФБР и другие агентства сделали в прошлом".

Он напомнил, что немало политиков левого толка пытаются поставить под сомнение победу Трампа и то, "насколько большой эта победа была".

В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновников из администрации, что Обама планирует объявить о новых санкциях против России из-за якобы причастности Москвы к хакерским атакам. Трамп, комментируя призывы ввести антироссийские санкции, отметил, что американцам "следует заняться своими жизнями".

В октябре американская разведка заявила, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Владимир Путин отметил, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

Как заявили в МИД, подобными заявлениями администрация Обамы ищет оправдание для собственного провала. В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на возможные новые санкции Вашингтона.