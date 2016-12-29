Команда Трампа призвала обнародовать доказательства кибератак на выборах

ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа призвала уходящую администрацию Барака Обамы обнародовать факты, которые доказывали бы причастность кого-либо к кибератакам в период выборов.
Он напомнил, что немало политиков левого толка пытаются поставить под сомнение победу Трампа и то, "насколько большой эта победа была".
В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновников из администрации, что Обама планирует объявить о новых санкциях против России из-за якобы причастности Москвы к хакерским атакам. Трамп, комментируя призывы ввести антироссийские санкции, отметил, что американцам "следует заняться своими жизнями".
Как заявили в МИД, подобными заявлениями администрация Обамы ищет оправдание для собственного провала. В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на возможные новые санкции Вашингтона.