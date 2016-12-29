На границе с Россией ворона украла паспорт у гражданина Эстонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии при оформлении документов на российской-эстонской границе, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Ивангороде (Ленинградская область), когда гражданин Эстонии намеревался вернуться домой.

"Началась привычная процедура таможенного оформления транспортного средства. Гражданин вытащил паспорт, как вдруг подлетела ворона. Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел", — говорится в сообщении.

Сотрудники таможенного поста попытались помочь гражданину Эстонии, даже привлекли кинологов со служебными собаками, однако поймать ворону не удалось. Было составлено заявление об утрате паспорта. В полиции Ивангорода гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.

"Документы мужчина выправил и вернулся домой. А через пару дней и паспорт нашелся. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска", — добавили в ведомстве, отметив, что для пересечения границы документ не годится, поскольку птица вырвала из него один лист.