Из Италии выслан подозреваемый в исламском экстремизме гражданин Туниса

РИМ, 29 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские власти продолжают высылать с Апеннин иностранцев, подозреваемых в экстремизме исламистского толка: согласно декрету министра внутренних дел, в четверг авиарейсом из Милана в Тунис был отправлен 22-летний гражданин этой североафриканской страны, проживавший на севере Италии.

Как сообщило МВД Италии, его экстрадиция была осуществлена "по соображениям обеспечения государственной безопасности". Следственные органы установили, что молодой человек через социальные сети поддерживал тесные контакты с представителями

экстремистских группировок. Согласно сообщению, тунисец прибыл на Апеннины 15 августа после длительного пребывания на родине и "продемонстрировал явные свидетельства радикализации". Он, в частности, заявлял о желании вскоре покинуть Италию и присоединиться к участникам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В прошлую пятницу из Италии был экстрадирован на родину 37-летний тунисец, который отбывал наказание в одной из местных тюрем за нетяжкое преступление, но дал итальянским властям основание подозревать его в "религиозной радикализации".

По данным МВД Италии, с января 2015 года из страны были высланы 132 человека, причем в текущем году — 66. Большинство из этих людей подозревались правоохранительными органами в причастности к террористической деятельности.