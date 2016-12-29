Иракские силы ведут наступление в Мосуле по трем направлениям

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Иракские силы ведут наступление в Мосуле против запрещенной в России группировки "Исламское государство" по трем направлениям, сообщила коалиция под руководством США.

"Сегодня при воздушной и артиллерийской поддержке коалиции иракские силы безопасности объявили, что ряд подразделений иракской армии, федеральной полиции и антитеррористической службы начали одновременное продвижение по трем направлениям в Мосуле, чтобы нанести поражение ИГ", — говорится в сообщении.

Наступление на город ведется с севера, востока и юга. "На северном направлении подразделения 16-й дивизии иракской армии продвинулись к югу и очистили новые кварталы, заняв новые позиции. На восточном направлении подразделения антитеррористической службы

продвигались на запад и юг по двум фронтам, на южном направлении подразделения федеральной полиции начали очищать кварталы к северу", — говорится в сообщении.

Таким образом, в городе открыты два новых фронта. С начала операции 17 октября коалиция выпустила по ИГ более 7,5 тысячи боеприпасов. Кроме того, по запросу иракских сил коалиция вновь подвергла бомбардировке на этой неделе три моста через реку Тигр. Это делалось для того, чтобы помешать ИГ подтягивать подкрепления и использовать начиненные взрывчаткой автомобили со смертниками за рулем.

Мосул, захваченный ИГ в 2014 году, в октябре начали освобождать совместные силы иракской армии, курдских отрядов пешмерга, ополчения и международной коалиции во главе с США. В четверг иракские силовики начали новое наступление в нескольких районах Мосула на юго-востоке города.