Прокуратура ФРГ изучила калибр оружия Амри, использованного в Берлине

БЕРЛИН, 29 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Калибр оружия предполагаемого берлинского террориста Аниса Амри, обнаруженного в Италии, соответствует оружию, использованному в грузовике на берлинской ярмарке, однако идентичность еще не доказана, сообщила в четверг официальный представитель генеральной прокуратуры ФРГ.

"Это тот же калибр пуль, что и у обнаруженных в грузовике", — заявила она, добавив, что для доказательства полной идентичности оружия "нужна баллистическая экспертиза".

Трансляцию заявления вел в прямом эфире телеканал N24.

Ранее следствие задержало 40-летнего гражданина Туниса, номер телефона которого был сохранен в мобильном Аниса Амри.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией.

Амри прибыл в ФРГ в 2015 году как беженец. Он заявил, что не имеет при себе документов, предоставил миграционной службе фальшивые данные о своей личности. После того, как ему было отказано в предоставлении убежища, Амри еще в течение почти полугода находился на территории ФРГ, переезжая по стране.