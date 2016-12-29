В Шанхае выявили второй случай заражения человека птичьим гриппом

ПЕКИН, 29 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Второй за девять дней случая заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен в Шанхае, сообщил в четверг муниципальный комитет Шанхая по здравоохранению и планированию семьи.

Согласно сообщению комитета, вирус был обнаружен у 34-летнего мужчины, приехавшего из провинции Сычуань. В настоящий момент он находится на лечении под наблюдением врачей.

Ранее, 21 декабря, в Шанхае у 45-летнего мужчины, приехавшего в Шанхай из провинции Цзянсу, также был выявлен птичий грипп H7N9.

На прошлой неделе сообщалось, что два человека умерли с 9 декабря в китайской провинции Аньхой от птичьего гриппа H7N9, еще три были заражены. Ранее сообщалось, что в течение недели в Китае, не считая Шанхая, были выявлены еще два случая заражения вирусом птичьего гриппа H7N9. Они были зафиксированы в Сямэне (провинция Фуцзянь) и Гонконге.

Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.