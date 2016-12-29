Немецкая партия ХСС предложила вернуть в Африку всех нелегальных мигрантов

БЕРЛИН, 29 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Состоящий в альянсе с партией канцлера ФРГ Ангелы Меркель баварский Христианско-социальный союз (ХСС) предлагает отправлять в Африку всех нелегальных беженцев, спасенных в Средиземном море, сообщает в четверг газета Rheinische Post со ссылкой на документ, подготовленный группой депутатов от ХСС в бундестаге.
В случае, если беженцы уже попали в Германию, они должны удостоверить свои личности "уникальными личными документами", говорится далее в документе. Лица, не имеющие при себе паспорта либо других документов, которые удостоверяют личность, "должны оставаться на немецких границах и пребывать в транзитных зонах до установления их личности".
Дополнительные меры должны быть приняты и в связи с наплывом родственников мигрантов, которые прибывают в Германию в рамках положения о воссоединении семей. В отношении этих лиц должен быть введен мораторий на приезд в Германию в целях воссоединения семьи на два года, право на приезд должны получить лишь те родственники, жизни и здоровью которых существует угроза на родине, пишет издание, ссылаясь на документ ХСС.
Помимо этого, в документе говорится о необходимости запрета на ношение платка или покрывала для женщин-мусульманок, которые работают в Германии судьями и прокурорами, так как в ином случае "доверие общественности из-за внешнего вида" данной категории госслужащих может быть "подорвано", сообщает газета Die Welt, которая также приводит отрывки из данной бумаги.
Амри прибыл в ФРГ в 2015 году как беженец. Он заявил, что не имеет при себе документов, предоставил миграционной службе фальшивые данные о своей личности. После того, как ему было отказано в предоставлении убежища, Амри еще в течение почти полугода находился на территории ФРГ, переезжая по стране.