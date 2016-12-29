Немецкая партия ХСС предложила вернуть в Африку всех нелегальных мигрантов

БЕРЛИН, 29 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Состоящий в альянсе с партией канцлера ФРГ Ангелы Меркель баварский Христианско-социальный союз (ХСС) предлагает отправлять в Африку всех нелегальных беженцев, спасенных в Средиземном море, сообщает в четверг газета Rheinische Post со ссылкой на документ, подготовленный группой депутатов от ХСС в бундестаге.

"Мы должны немедленно разрушить сложившийся на центральном средиземноморском маршруте механизм, который автоматически отправляет всех спасенных людей в Европу", — цитирует газета документ ХСС.

В случае, если беженцы уже попали в Германию, они должны удостоверить свои личности "уникальными личными документами", говорится далее в документе. Лица, не имеющие при себе паспорта либо других документов, которые удостоверяют личность, "должны оставаться на немецких границах и пребывать в транзитных зонах до установления их личности".

Дополнительные меры должны быть приняты и в связи с наплывом родственников мигрантов, которые прибывают в Германию в рамках положения о воссоединении семей. В отношении этих лиц должен быть введен мораторий на приезд в Германию в целях воссоединения семьи на два года, право на приезд должны получить лишь те родственники, жизни и здоровью которых существует угроза на родине, пишет издание, ссылаясь на документ ХСС.

Помимо этого, в документе говорится о необходимости запрета на ношение платка или покрывала для женщин-мусульманок, которые работают в Германии судьями и прокурорами, так как в ином случае "доверие общественности из-за внешнего вида" данной категории госслужащих может быть "подорвано", сообщает газета Die Welt, которая также приводит отрывки из данной бумаги.

Вечером в понедельник, 19 декабря, грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией.

Амри прибыл в ФРГ в 2015 году как беженец. Он заявил, что не имеет при себе документов, предоставил миграционной службе фальшивые данные о своей личности. После того, как ему было отказано в предоставлении убежища, Амри еще в течение почти полугода находился на территории ФРГ, переезжая по стране.