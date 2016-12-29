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В мире

Берлинского террориста опознали на видео, где он сознался в связях с ИГ

Тема:
Наезд грузовика на толпу в Берлине (252)
17:2429.12.2016
(обновлено: 18:32 29.12.2016)
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Фото подозреваемого в совершении теракта в Берлине. Архивное фото
© REUTERS

БЕРЛИН, 29 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Предполагаемый исполнитель теракта в Берлине Анис Амри опознан на видео с признанием в причастности к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство", сообщила в четверг официальный представитель генпрокуратуры ФРГ.

Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости. Захари Шойрер
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СМИ: исполнитель теракта в Берлине пытался приобрести оружие во Франции
"Видео с признанием, которое было распространено близким к ИГ медийным ресурсом, по данным нашего следствия, является аутентичным, там видно Аниса Амри", — заявила она, трансляцию заявления вел в прямом эфире телеканал N24.

Видео, где некий мужчина, в котором можно узнать Аниса Амри, за несколько недель до берлинского теракта клянется в верности ИГ, было ранее распространено в интернете. Оно снято на одном из мостов в немецкой столице.

Ранее следствие задержало 40-летнего гражданина Туниса, номер телефона которого был сохранен в мобильном Аниса Амри.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил толпу на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили о теракте, подозреваемый в его совершении 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. Итальянская полиция 23 декабря сообщила, что Амри был застрелен полицейскими в пригороде Милана во время перестрелки. В Италию подозреваемый приехал из Германии через Францию.

 

Грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине. Фото с места трагедии
Ситуация в Берлине после наезда грузовика на рождественскую ярмарку
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
По меньшей мере 12 человек погибли на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в берлинском районе Шарлоттенбург, где в толпу врезался грузовик.
Ситуация в Берлине после наезда грузовика на рождественскую ярмарку
© REUTERS/ Pawel Kopczynski
Ранее полиция сообщила, что следователи исходят из того, что грузовик был направлен в толпу намеренно.
Раненый на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
Ранения получили 48 человек.
Спасатели и полицейские на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
На место происшествия прибыли наряды полиции и спасателей.
Раненый на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
Ближайшие улицы были полностью перекрыты, к Gedächtniskirche прибыли десятки карет скорой помощи. Для пострадавших была разбита большая белая палатка, там раненым оказывали первую помощь.
Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку
© РИА Новости. Николай Филяков
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Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
Грузовик, протаранивший рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
Сообщается, что за рулем был, предположительно, беженец из Афганистана или Пакистана, а рядом находился польский гражданин, который работал на этой машине водителем.
Полиция на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS/ Christian Mang
Меры безопасности в городе усилены, полиция предполагает теракт.
Спасатели на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS/ Pawel Kopczynski
Власти сообщают, что среди пострадавших много туристов, их гражданство еще устанавливается. Российское посольство сообщило, что не располагает данными о пострадавших в происшествии россиянах и остается в тесном контакте с полицией.
Грузовик, протаранивший рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS/ Pawel Kopczynski
У грузовика были польские номера. По данным берлинской полиции, машину могли украсть на стройке в Польше. Польский владелец грузовика рассказал, что днем водитель машины позвонил ему и сообщил, что "находится в районе, большинство жителей которого — мусульмане", а вскоре связь пропала.
Полиция на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS/ Pawel Kopczynski
Водитель грузовика скрылся с места преступления, но, по данным берлинской полиции, был схвачен, в настоящее время его допрашивают. Второй человек, который находился в кабине грузовика во время наезда, погиб.
На месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS/ Pawel Kopczynski
Грузовик давил людей на участке около 50 метров, переворачивал павильоны и рушил прилавки. Выезжая на соседнюю улицу, грузовик сбил один из павильонов и остановился.
Цветы на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
Берлинцы несут на место трагедии цветы и свечи.
Пожарные на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS/ Pawel Kopczynski
Полиция и спасатели на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку
© РИА Новости. Николай Филяков
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
На месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
Свечи на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
Полиция на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
После произошедшего полиция Берлина призвала жителей и гостей города не выходить на улицу. Однако затем правоохранители сообщили, что угрозы в центре столицы нет.
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