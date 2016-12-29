Берлинского террориста опознали на видео, где он сознался в связях с ИГ

БЕРЛИН, 29 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Предполагаемый исполнитель теракта в Берлине Анис Амри опознан на видео с признанием в причастности к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство", сообщила в четверг официальный представитель генпрокуратуры ФРГ.

"Видео с признанием, которое было распространено близким к ИГ медийным ресурсом, по данным нашего следствия, является аутентичным, там видно Аниса Амри", — заявила она, трансляцию заявления вел в прямом эфире телеканал N24.

Видео, где некий мужчина, в котором можно узнать Аниса Амри, за несколько недель до берлинского теракта клянется в верности ИГ, было ранее распространено в интернете. Оно снято на одном из мостов в немецкой столице.

Ранее следствие задержало 40-летнего гражданина Туниса, номер телефона которого был сохранен в мобильном Аниса Амри.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил толпу на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили о теракте, подозреваемый в его совершении 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. Итальянская полиция 23 декабря сообщила, что Амри был застрелен полицейскими в пригороде Милана во время перестрелки. В Италию подозреваемый приехал из Германии через Францию.