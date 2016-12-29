Эр-Рияд поддержал предложения США по палестино-израильскому урегулированию

ДУБАЙ, 29 дек — РИА Новости. Саудовская Аравия поддерживает предложения госсекретаря США Джона Керри относительно окончательного урегулирования палестино-израильского конфликта, говорится в заявлении официального представителя МИД королевства, размещенном в четверг на сайте ведомства.

В среду госсекретарь США Джон Керри выступил с более чем часовой речью, в которой изложил шесть принципов палестино-израильского урегулирования. Среди них — восстановление довоенных границ 1967 года с возможностью территориальных обменов по обоюдной договоренности, реализация формулы "два государства для двух народов", превращение Иерусалима в столицу двух государств без разделения города, справедливое, но реалистичное решение проблемы миллионов палестинских беженцев с выплатой им компенсаций и оказанием помощи в обретении постоянного места жительства, обеспечение интересов безопасности Израиля, предполагающее тем не менее вывод израильских войск с палестинских территорий, нормализация отношений еврейского государства с арабским миром в случае примирения с палестинцами.

"Королевство Саудовская Аравия приветствует предложения госсекретаря США Джона Керри по окончательному решению палестино-израильского конфликта", — отметил представитель МИД королевства.

По его словам, Эр-Рияд исходит из того, что "предложения, идущие в русле большинства международных решений и принципов мирной арабской инициативы, принятой на общеарабском саммите в Бейруте в 2002 году, исламском саммите в Мекке в 2005 году, формируют подходящую основу для достижения окончательного решения палестино-израильского конфликта".

Ранее Иордания и Египет высказались в поддержку выступления Керри по палестино-израильской проблеме, однако власти Израиля посчитали его предвзятым по отношению к еврейскому государству.