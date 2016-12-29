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В мире

Президент Македонии обвинил НАТО и ЕС в безответственном отношении к стране

16:5429.12.2016
(обновлено: 16:58 29.12.2016)
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Президент Македонии Георге Иванов с супругой. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Причины политического и экономического кризиса в Македонии вызваны, во многом, безответственным отношением НАТО и Европейского союза к республике, заявил глава государства Георге Иванов в ходе ежегодного обращения к нации в четверг, текст которого опубликован на его официальном сайте.

Беженцы в палаточном лагере на греко-македонской границе. Архивное фото
© AFP 2016/ Bulent Kilic
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Обращаясь к соотечественникам, президент Македонии обратил внимание на затянувшийся экономический и политический кризис в республике и разобщенность среди всех слоев граждан. По его мнению, "тому есть, в первую очередь, внешние, а также внутренние причины". "В 2008 году мы были на пороге членства в НАТО, в 2009 мы получили положительную оценку и рекомендацию для начала переговоров о вступлении в ЕС. В данных условиях государственные и общественные структуры начали быстро реформироваться, политики осуществляли корректную коммуникацию, граждане жили с надеждой, что европейское будущее уже перед ними. И на этом пике наших усилий, ожиданий и оптимизма мы были разочарованы", — отметил Иванов.

Подразумевая блокаду в 2008 году Грецией приглашения Македонии в Североатлантический альянс и неразрешенный спор о названии республики между Афинами и Скопье, глава государства ясно выразил свое недовольство позицией Брюсселя. "Вместо получения даты начала переговоров о вступлении мы были блокированы. Вместо членства в НАТО мы были проигнорированы. Вместо того, чтобы быть награжденными — мы были наказаны. С тех пор Македония стала коллекционером положительных докладов ЕС и рекомендаций к планам взаимодействия с НАТО", — подчеркнул президент Иванов. По его словам, каждый следующий год "нас утешали и говорили, что мы скоро станем членами, но потом мы увидели, что их "скоро" в случае с Македонией не измеряется календарем".

"Безответственное отношение НАТО и ЕС к Македонии неизбежно отразилось на нашей внутренней политике. Потерян импульс реформ, напряжены отношения между политическими партиями и снижено влияние ЕС на позитивные трансформации в обществе. Последствия (начальной) блокады стали причинами для нового блокирования (европейской) интеграции Македонии", — резюмировал Иванов.

Избирательный участок в Теарце во время парламентских выборов в Македонии. 25 декабря 2016
© REUTERS/ Ognen Teofilovski
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Президент Македонии призвал Европейский союз "перестать блокировать наше будущее". Он также упомянул попытки дестабилизации и делегитимизации госструктур при помощи посольств иностранных государств.

Политическим силам республики и гражданам президент предложил "прощение, примирение и сплочение вокруг государственных интересов". Иванов сделал упор на том, что "решения о будущем Македонии мы будем принимать в структурах, которые сами создаем, через представителей, которых сами выбираем".

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