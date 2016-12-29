В Тунисе ликвидировали связанную с "Аль-Каидой" группировку боевиков

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Силы безопасности Туниса ликвидировали близ города Сус группу боевиков, связанных с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министерство внутренних дел Туниса.

По данным МВД, группировка насчитывала десять участников, для общения они использовали мессенджер Telegram. Боевики планировали осуществить "террористические операции", других подробностей министерство не указало.

Агентство сообщает, что ликвидированная ячейка имела отношение к группировке "Окба Ибн Нафаа" (Okba Ibn Nafaa), связанной с "Аль-Каидой". Эта группировка, базирующаяся в горах Чаамби близ границы с Алжиром, брала на себя ответственность за атаки на тунисских силовиков, отмечается в заявлении.

В настоящее время в Тунисе действует режим ЧС. В июне 2015 года на курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.