Референдум о переименовании Южной Осетии в Аланию может пройти в апреле

ЦХИНВАЛ, 29 дек — РИА Новости. Глава Южной Осетии Леонид Тибилов заявил о возможном проведении референдума о переименовании республики в Аланию одновременно с президентскими выборами, передает в четверг агентство Sputnik Южная Осетия.

Впервые о готовности вернуть стране ее историческое название — Алания — Тибилов заявил в декабре 2015 года. По словам пресс-секретаря главы государства Ганы Яновской, за это время был проведен ряд совещаний по этому вопросу, а в адрес президента поступили сотни писем от граждан республики и соотечественников за рубежом.

"Проведение референдума связано с финансовыми расходами, поэтому было бы логично провести их вместе с выборами президента", — сказал Тибилов.

Действующий президент республики Тибилов был избран на пятилетний срок по результатам повторного голосования, прошедшего 8 апреля 2012 года. Он набрал 54,12% голосов избирателей. Ранее он заявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах, которые намечены на 9 апреля 2017 года.