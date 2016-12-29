Путин ратифицировал соглашение о сотрудничестве при ЧС на Каспии

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море.

Соглашение было подписано 29 сентября 2014 года в Астрахани между правительствами Азербайджана, Ирана, Казахстана, РФ и Туркменистана.

"Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море", — говорится в тексте документа, опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом РФ заявляет, что деятельность по реализации соглашения не означает признание РФ одностороннего распространения прибрежными государствами суверенитета на акваторию Каспийского моря.