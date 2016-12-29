В ДНР заявили о попытке прорыва силовиков в районе Ясиноватой

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Украинские силовики предприняли попытку прорыва в районе Ясиноватой в Донбассе, заявил журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Вчера (в среду) в районе Крутой Балки диверсионно-разведывательная группа противника численностью до 10 человек при поддержке минометов и стрелкового оружия предприняла попытку прорыва наших позиций", — сказал он.

Басурин также заявил, что "при подходе к позициям ДНР в результате подрыва на минном поле трое военнослужащих ВСУ (вооруженных сил Украины) погибли".