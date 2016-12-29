Парламент Абхазии принял республиканский бюджет на 2017 год

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Парламент Абхазии в окончательном чтении принял бюджет на 2017 год, сообщила в четверг пресс-служба кабмина республики.

"Рассмотрены и приняты в окончательном чтении законы Республики Абхазия: "О республиканском бюджете на 2017 год"… "О бюджете пенсионного фонда Республики Абхазия на 2016 год", — говорится в сообщении.

Как передает агентство Sputnik Абхазия, министр финансов Дмитрий Сериков отметил, что, согласно документу, совокупный объем производства на 2017 год относительно предыдущего возрастает на 6,5% и достигнет порядка 88,8 миллиарда рублей. Ожидается также снижение объема импорта на 9% и роста экспорт на 67%.

В 2017 году Минфин Абхазии ожидает увеличения объема прибыли в экономике на 30%, что в сумме составит 4,4 миллиарда рублей. Доходы в государственный бюджет в 2017 году по прогнозам властей республики составят порядка 10,158 миллиарда рублей, что ниже уровня доходов в 2016 на 0,7%.

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