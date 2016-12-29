В Каталонии назвали условия для объявления независимости региона

МАДРИД, 29 дек – РИА Новости. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что для объявления независимости автономного сообщества от Испании необходимо, чтобы "за" проголосовали 50% участников голосования плюс один голос.

При этом, как он сообщил в интервью радиостанции Equinox Radio, не будет установлен нижний порог явки, при котором референдум будет считаться состоявшимся.

По мнению Пучдемона, референдум, который согласно планам властей, должен состояться до конца сентября 2017 года, будет отличаться от так называемого "опроса о независимости", который прошел в ноябре 2014 года, поскольку "в парламенте сторонники независимости составляют большинство". "Это огромное отличие", — сказал Пучдемон. "Если "да" выиграет, долг каталонского правительства провозгласить независимость, объявление произойдет до проведения новых выборов (в парламент Каталонии – ред.)", — добавил глава Женералитета.

Он также заявил, что не призывает международное сообщество признавать одностороннее объявление независимости Каталонии, а просит "поддержать проведение" референдума. Это голосование он считает "демократическим" действием, поскольку его итоги дадут возможность оценить, "сколько каталонцев за, а сколько против" отделения от Испании. При этом Пучдемон пообещал, что руководство Каталонии "будет вести диалог с центральным правительством" с тем, чтобы голосование по вопросу независимости было согласовано с Мадридом. "Если будет нормальная явка и нормальный мандат, не будет никакого сомнения в законности", — добавил глава Каталонии.

Парламент Каталонии 6 октября принял резолюцию, согласно которой референдум о независимости автономного сообщества от Испании должен быть проведен до конца сентября 2017 года. Правительство Испании оспорило решение в Конституционном суде, который принял соответствующий иск к рассмотрению. Это означает автоматическую приостановку действия резолюции до окончательного вердикта КС. Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что власти автономного сообщества не подчинятся решению КС и продолжат подготовку к референдуму.

В Каталонии 9 ноября 2014 года, несмотря на решение Конституционного суда Испании, состоялся так называемый "опрос о независимости от Испании". На нем более 80% проголосовавших поддержали полный суверенитет автономии. При этом в голосовании приняли участие лишь треть от имеющих право голоса граждан.