В Киеве надеются преодолеть разногласия с Израилем по резолюции СБ ООН

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Заместитель главы администрации украинского президента Константин Елисеев заявил, что Киев надеется на преодоление разногласий с Израилем, вызванных голосованием Украины в СБ ООН по резолюции о поселениях на палестинских территориях.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный на эту неделю визит главы украинского правительства Владимира Гройсмана в страну. Решение было принято в связи с тем, что Украина проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совбеза ООН. Позже МИД Украины сообщил, что разъяснил послу Израиля позицию Киева.

По словам Елисеева, Киев удивлен слишком эмоциональной реакцией израильской стороны и пытается урегулировать ситуацию в конструктивном русле.

"Резолюция, которая была проголосована, ни в коей мере не является антиизраильской. Она направлена ​​на мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, собственно в интересах Израиля. И в этом вопросе мы исходим прежде всего из норм международного права", — сказал Елисеев в интервью интернет-изданию "Обозреватель", обнародованному в четверг.

"Надеюсь, что наши отношения с Израилем достаточно зрелые, чтобы переступить через эти неприятные эпизоды. Также надеюсь, что уже в ближайшее время мы продолжим интенсивный двусторонний диалог по соглашению о зоне свободной торговли. Убежден, что в ближайшее время удастся согласовать дату визита премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль", — добавил чиновник администрации Порошенко.

Совет Безопасности ООН ранее принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.

Власти Израиля принимают различные дипломатические и экономические контрмеры против авторов инициативы, стран, ее поддержавших, и самой ООН.