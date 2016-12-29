Лукашенко назначил экс-главу Минздрава вице-премьером Белоруссии

МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил заместителем премьер-министра Василия Жарко, занимавшего до этого пост министра здравоохранения.

Как передает белорусское государственное агентство Белта, в правительстве оставалась вакантной одна должность вице-премьера, после того как Наталья Кочанова стала главой администрации президента.

Лукашенко также назначил Анатолия Лаппо председателем Государственного пограничного комитета, он ранее занимал должность заместителя главы ведомства. Ранее президент освободил Леонида Мальцева от должности председателя этого комитета по возрасту.