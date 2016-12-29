В Абхазии спасатели завершают поиски обломков Ту-154 в Черном море
14:5129.12.2016
(обновлено: 15:00 29.12.2016)
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СОЧИ, 29 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Спасатели Абхазии завершают в четверг поисковые работы в акватории Черного моря, в районе крушения российского Ту-154, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям республики генерал-майор Лев Квициния.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека. В поисках обломков задействованы и несколько десятков сотрудников МЧС Абхазии. В среду синоптики сообщили, что в Сочи из-за угрозы налипания мокрого снега объявлено штормовое предупреждение; МЧС Абхазии заявило, что абхазская авиация приостановила работу из-за непогоды. В четверг активные поисковые работы в Сочи завершились, водолазы МЧС России приостановили работы.
"Сегодня мы, наверное, завершим поисковые работы. Пока наши катера и спасатели работают в море, обследуют территорию, но уже завтра мы, наверное, будем только отслеживать ситуацию. Кроме того, наши коллеги в России сообщили, что сузили район поисков", — пояснил Квициния.
Ранее он сообщал, что, несмотря на все усилия, поиски специалистов Абхазии были безуспешными.
Поисковая операция на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи велась пять дней, водолазы МЧС России совершили десятки спусков под воду, где ими были обнаружены и подняты на поверхность множество обломков самолета и фрагментов фюзеляжа.
Работа водолазов на месте крушения Ту-154
В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154.
В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов.
По информации на 12:00 мск среды, на поверхность на месте крушения Ту-154 извлечены 15 тел погибших и 239 фрагментов.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Волнение моря в районе поисковых работ на месте крушения самолета ТУ-154 в Сочи утром в среду уменьшилось, но к вечеру ситуация ухудшится.
Специалисты МЧС обследуют дно района крушения, используя гидролокаторы бокового обзора. Наземные поисковые группы патрулируют побережье.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
В поисковой операции принимают участие более 3,6 тысячи человек и свыше 500 единиц техники.
Поиски на месте крушения Ту-154 в Черном море идут без остановки, за сутки водолазы совершили более 30 погружений.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Водолаз МЧС поднимает на поверхность фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море у берегов Сочи.
В поисковой операции задействованы глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты "Фалькон и подводный аппарат C-Explorer (на фото).
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Участник поисково-спасательной операции рассматривает один из найденных фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.