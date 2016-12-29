В Абхазии спасатели завершают поиски обломков Ту-154 в Черном море

СОЧИ, 29 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Спасатели Абхазии завершают в четверг поисковые работы в акватории Черного моря, в районе крушения российского Ту-154, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям республики генерал-майор Лев Квициния.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека. В поисках обломков задействованы и несколько десятков сотрудников МЧС Абхазии. В среду синоптики сообщили, что в Сочи из-за угрозы налипания мокрого снега объявлено штормовое предупреждение; МЧС Абхазии заявило, что абхазская авиация приостановила работу из-за непогоды. В четверг активные поисковые работы в Сочи завершились, водолазы МЧС России приостановили работы.

"Сегодня мы, наверное, завершим поисковые работы. Пока наши катера и спасатели работают в море, обследуют территорию, но уже завтра мы, наверное, будем только отслеживать ситуацию. Кроме того, наши коллеги в России сообщили, что сузили район поисков", — пояснил Квициния.

Ранее он сообщал, что, несмотря на все усилия, поиски специалистов Абхазии были безуспешными.

Поисковая операция на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи велась пять дней, водолазы МЧС России совершили десятки спусков под воду, где ими были обнаружены и подняты на поверхность множество обломков самолета и фрагментов фюзеляжа.