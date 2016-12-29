В ЛНР заявили, что бойцы "Правого сектора" прибыли в Донбасс

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (374)

ЛУГАНСК, 29 дек — РИА Новости. Киев усиливает позиции украинских силовиков в Донбассе бойцами запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор", заявил в четверг на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Украинское командование продолжает усиление позиций на линии соприкосновения сторон подразделениями украинской армии, в том числе националистически настроенными. Так, в населенный пункт Счастье (у линии соприкосновения — ред.) прибыли несколько групп подразделений из состава ДУК "Правый сектор", — заявил Марочко.

Также на позиции украинских силовиков у КПП "Станица Луганская" прибыли военнослужащие роты специального назначения 3-й оперативной бригады Национальной гвардии Украины, утверждает официальный представитель оборонного ведомства ЛНР. "Ситуация на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела и остается напряженной", — сказал Марочко.

По данным Народной милиции, украинские силовики выпустили за минувшие сутки по территории ЛНР более 340 снарядов.