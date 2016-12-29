"Батькивщина" заявила об ущемлении властями свободы слова на Украине

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Украинская "Батькивщина" обеспокоена ущемлением свободы слова на Украине и попытками власти "прибрать к рукам" неподконтрольные ей медиа, говорится в заявлении партии, обнародованном в четверг.

Ранее руководство украинского телеканала "1+1" обратилось к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману, заявив о планируемых попытках осуществить рейдерский захват канала. Согласно обращению руководства канала к властям, Национальный совет по телевидению и радиовещанию не продлевает лицензию "1+1" на вещание, срок которой истекает в четверг, 29 декабря. Глава регулятора Юрий Артеменко в четверг заверил, что Нацсовет продлил лицензию "1+1".

"В последнее время мы становимся свидетелями безосновательного ущемления свободы слова, видим наступление на СМИ, которые критически информируют общество о состоянии дел в стране, и попыток власти прибрать к рукам еще неподконтрольные ей медиа: препятствование деятельности студии Савика Шустера, провластное давление на канал "112 Украина". Сегодня к печальному списку добавилось еще и намеренное затягивание с продолжением выдачи лицензии телеканала "1+1" и попытки его рейдерского захвата", — говорится в заявлении партии.

В "Батькивщине" считают, что свобода слова — это единственное достояние, которое Украина сумела отстоять за все годы независимости.

"Особенно поражает то, что угроза независимой журналистской деятельности идет от президента Петра Порошенко, который имеет непосредственное отношение к медийному бизнесу, и должен как никто другой знать цену правдивого слова", — заявили в партии. "Батькивщина" призвала действующую власть прекратить наступление на свободу слова на Украине и дать возможность журналистам честно и беспристрастно выполнять свою работу.

Холдинг "1+1 Media" украинского олигарха Игоря Коломойского контролирует украинские телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс" и "Униан-ТВ", а также информагентство "УНИАН", интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.