"Батькивщина" заявила об ущемлении властями свободы слова на Украине

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Украинская "Батькивщина" обеспокоена ущемлением свободы слова на Украине и попытками власти "прибрать к рукам" неподконтрольные ей медиа, говорится в заявлении партии, обнародованном в четверг.
"В последнее время мы становимся свидетелями безосновательного ущемления свободы слова, видим наступление на СМИ, которые критически информируют общество о состоянии дел в стране, и попыток власти прибрать к рукам еще неподконтрольные ей медиа: препятствование деятельности студии Савика Шустера, провластное давление на канал "112 Украина". Сегодня к печальному списку добавилось еще и намеренное затягивание с продолжением выдачи лицензии телеканала "1+1" и попытки его рейдерского захвата", — говорится в заявлении партии.
В "Батькивщине" считают, что свобода слова — это единственное достояние, которое Украина сумела отстоять за все годы независимости.
Холдинг "1+1 Media" украинского олигарха Игоря Коломойского контролирует украинские телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс" и "Униан-ТВ", а также информагентство "УНИАН", интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.