США
30.1230 декабря04:29МСК
USD60.27-0.39
EUR63.02-0.47
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Батькивщина" заявила об ущемлении властями свободы слова на Украине

Тема:
Ситуация на Украине. Декабрь 2016 (487)
14:0529.12.2016
(обновлено: 14:10 29.12.2016)
25825
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Украинская "Батькивщина" обеспокоена ущемлением свободы слова на Украине и попытками власти "прибрать к рукам" неподконтрольные ей медиа, говорится в заявлении партии, обнародованном в четверг.

Студия Телевизионной службы новостей на украинском канале 1+1. Архивное фото
© Фото: официальный сайт канала "1+1"
Украинский "1+1" заявил об угрозе рейдерского захвата телеканала
Ранее руководство украинского телеканала "1+1" обратилось к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману, заявив о планируемых попытках осуществить рейдерский захват канала. Согласно обращению руководства канала к властям, Национальный совет по телевидению и радиовещанию не продлевает лицензию "1+1" на вещание, срок которой истекает в четверг, 29 декабря. Глава регулятора Юрий Артеменко в четверг заверил, что Нацсовет продлил лицензию "1+1".

"В последнее время мы становимся свидетелями безосновательного ущемления свободы слова, видим наступление на СМИ, которые критически информируют общество о состоянии дел в стране, и попыток власти прибрать к рукам еще неподконтрольные ей медиа: препятствование деятельности студии Савика Шустера, провластное давление на канал "112 Украина". Сегодня к печальному списку добавилось еще и намеренное затягивание с продолжением выдачи лицензии телеканала "1+1" и попытки его рейдерского захвата", — говорится в заявлении партии.

В "Батькивщине" считают, что свобода слова — это единственное достояние, которое Украина сумела отстоять за все годы независимости.

Одна гривна. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Украинцы запомнят 2016 год повышением тарифов и национализацией Приватбанка
"Особенно поражает то, что угроза независимой журналистской деятельности идет от президента Петра Порошенко, который имеет непосредственное отношение к медийному бизнесу, и должен как никто другой знать цену правдивого слова", — заявили в партии. "Батькивщина" призвала действующую власть прекратить наступление на свободу слова на Украине и дать возможность журналистам честно и беспристрастно выполнять свою работу.

Холдинг "1+1 Media" украинского олигарха Игоря Коломойского контролирует украинские телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс" и "Униан-ТВ", а также информагентство "УНИАН", интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
  • Ник Ник
    "Уйди, старушка. Я в печали" (с)
    15:09
    29.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Карина Петренко
    "Украинская пропаганда работает по простому принципу: где-нибудь в социальных сетях, какой-нибудь городской сумасшедший что-нибудь написал, затем это перепубликовали в официальных изданиях, а потом даже вполне уважаемые люди, остепененные государственными чинами, используют это в ходе международных переговоров. Не случайно уже два года смеются, когда, если исходить из заявлений украинских СМИ, агенты Путина из оппозиции нападают на агентов Путина во власти для того, чтобы привести к власти очередных агентов Путина. Ведь это же общее место украинской пропаганды за последние два года. Там Порошенко обвиняет Тимошенко в том, что она агент Путина. Тимошенко обвиняет Порошенко в том, что он агент Путина. Параллельно полиция, которая пытается разогнать протестующих вкладчиков лопнувших банков, обвиняет их в том, что они агенты Путина. Протестующие в свою очередь обвиняют полицию в том, что она состоит из агентов Путина. В общем, получается, что всё население и вся власть состоит из агентов Путина. И агенты Путина борются с агентами Путина на Украине..." (Ростислав Ищенко)
    17:04
    29.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Ник Ник
    "Уйди, старушка. Я в печали" (с)
    15:09
    29.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Карина Петренко
    "Украинская пропаганда работает по простому принципу: где-нибудь в социальных сетях, какой-нибудь городской сумасшедший что-нибудь написал, затем это перепубликовали в официальных изданиях, а потом даже вполне уважаемые люди, остепененные государственными чинами, используют это в ходе международных переговоров. Не случайно уже два года смеются, когда, если исходить из заявлений украинских СМИ, агенты Путина из оппозиции нападают на агентов Путина во власти для того, чтобы привести к власти очередных агентов Путина. Ведь это же общее место украинской пропаганды за последние два года. Там Порошенко обвиняет Тимошенко в том, что она агент Путина. Тимошенко обвиняет Порошенко в том, что он агент Путина. Параллельно полиция, которая пытается разогнать протестующих вкладчиков лопнувших банков, обвиняет их в том, что они агенты Путина. Протестующие в свою очередь обвиняют полицию в том, что она состоит из агентов Путина. В общем, получается, что всё население и вся власть состоит из агентов Путина. И агенты Путина борются с агентами Путина на Украине..." (Ростислав Ищенко)
    17:04
    29.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.