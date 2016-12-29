В Италии есть те, кто готов помогать террористам, заявил нацпрокурор страны

РИМ, 29 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. В Италии есть люди, которые предлагают террористам свою техническую поддержку, предоставляя им документы, давая приют, заявил национальный прокурор по борьбе с терроризмом Франко Роберти.

"Италия — это не только страна, через которую проезжают террористы. В нашей стране есть те, кто предлагают авторам атак техническую поддержку, предоставляя им документы, приюты и дома", — сказал Роберти в интервью газете la Repubblica, опубликованном в четверг.

По его мнению, террористы-одиночки нуждаются в помощи со стороны преступного сообщества.

"Я имею в виду поддельные документы. И не случайно, что в Неаполе, Казерте, Бари, Риме были созданы центры по выдаче фальшивых документов именно для помощи иммигрантам. Террористы-одиночки финансируются за счет мелкой преступности, и с этой точки зрения Италия и Испания являются колыбелями", — пояснил национальный прокурор.

Роберти также отметил, что если в Италии до сих пор не была совершена никакая террористическая атака, то это не только благодаря воле случая или удаче.

"Многие из возможных террористов, которые были арестованы или высланы, были готовы совершить атаки в ближайшее время. Мы их остановили в тот момент, когда они завершали свой путь радикализации. Профилактика работает, но ничто не избавляет нас от риска", — заключил он.

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